НБА. «Финикс» примет «Лейкерс», «Новый Орлеан» сыграет дома с «Милуоки» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
«Лейкерс» попытаются продлить свою победную серию в гостевой встрече с «Финиксом». Проигравший три матча подряд «Новый Орлеан» примет на своей площадке лидера Востока «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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