НБА. «Финикс» примет «Лейкерс», «Новый Орлеан» сыграет дома с «Милуоки» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

«Лейкерс» попытаются продлить свою победную серию в гостевой встрече с «Финиксом». Проигравший три матча подряд «Новый Орлеан» примет на своей площадке лидера Востока «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Юта
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Торонто
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Атланта – Орландо
Дата проведения
20 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Портленд
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Милуоки
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Даллас
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Сан-Антонио
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Финикс – Лейкерс
Дата проведения
20 декабря, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Шарлотт
Дата проведения
20 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Валерий Королёв
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Ответ Xell
Он еще мал чтобы Лейкерс 60забивать. Пусть пока тренируется на Бобкэтс))
Ты бы прочитал коммент повнимательнее, что ли
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Xell
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Ответ Roman Boroveev
60 очков Финикса помогли Букеру победить Лейкерс)))
Он еще мал чтобы Лейкерс 60забивать. Пусть пока тренируется на Бобкэтс))
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-1
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Roman Boroveev
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60 очков Финикса помогли Букеру победить Лейкерс)))
+1
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Herodotus
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За Портленд! Let’s go, Blazers!
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