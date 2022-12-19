Лукашенко о ЧМ-2022: «Я всегда за Бразилию, а потом за Аргентину. У них футбол даже не философия, а что-то святое»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кого поддерживал на .

«Я всегда болею за Бразилию, а потом за . У них это даже не философия. У них это что-то святое.

Они все в футболе», – отметил Лукашенко, назвав победу аргентинцев заслуженной.

Владимир Путин: «Смотрел финал ЧМ-2022 со счета 2:2. Потом не мог удержаться от того, чтобы позвонить президенту Аргентины»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ