Лукашенко о ЧМ-2022: «Я всегда за Бразилию, а потом за Аргентину. У них футбол даже не философия, а что-то святое»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кого поддерживал на ЧМ-2022.

«Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. У них это даже не философия. У них это что-то святое.

Они все в футболе», – отметил Лукашенко, назвав победу аргентинцев заслуженной.

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