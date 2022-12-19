Лукашенко о ЧМ-2022: «Я всегда за Бразилию, а потом за Аргентину. У них футбол даже не философия, а что-то святое»
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кого поддерживал на ЧМ-2022.
«Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. У них это даже не философия. У них это что-то святое.
Они все в футболе», – отметил Лукашенко, назвав победу аргентинцев заслуженной.
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