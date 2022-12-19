«Всем, кто сомневался... Хорошенько отсосите мне». Де Поль после победы Аргентины на ЧМ-2022

Родриго Де Поль обратился к критикам после победы Аргентины на .

Полузащитник вышел в прямой эфир инстаграма из раздевалки сборной Аргентины после победы над Францией (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022.

«И всем, кто сомневался... Хорошенько отсосите мне. Меня били со всех сторон, но это мне не помешало. Так что отсосите все», – сказал Де Поль.

, сидевший рядом с Родриго, посмотрел на него и сказал: «Он сумасшедший».

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