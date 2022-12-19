На поле было 13 игроков Аргентины, когда Месси забивал 3-й гол в ворота Франции
На поле было 13 игроков Аргентины, когда Лионель Месси забивал 3-й гол в ворота Франции.
Вчера сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 2:2. На 108-й минуте Лионель Месси вновь вывел в сборную Аргентины вперед.
Как заметили болельщики, присутствовавшие на трибунах, на поле было 13 игроков сборной Аргентины, когда Месси забивал третий гол в ворота Франции. На газон выбежали двое запасных команды Лионеля Скалони.
Фото: thesun.co.uk
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