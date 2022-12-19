«Когда Месси забил после сэйва Льориса, некоторые запасные были на поле. Это строго запрещено». L’Equipe о 3-м голе Аргентины в финале ЧМ
L’Equipe считает, что гол Лионеля Месси на 108-й минуте финала ЧМ-2022 засчитан ошибочно.
«Когда Месси забил после сэйва Льориса, некоторые запасные игроки сборной Аргентины, охваченные эмоциями, уже находились на поле, готовые праздновать победу. Это строго запрещено.
Пункт 9 правила 3 гласит: «Если после забитого гола судья до возобновления игры замечает, что в момент забитого гола на поле находится посторонний человек, судья должен отменить гол, в случае, если это был: запасной или замененный игрок, удаленный игрок или должностное лицо команды, забившей гол. Игра должна возобновиться штрафным ударом в том месте, где находился дополнительный игрок», – пишет газета.
Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра Шимона Марчиняка в финале ЧМ-2022 на 2 балла из 10.
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