«Когда Месси забил после сэйва Льориса, некоторые запасные были на поле. Это строго запрещено». L’Equipe о 3-м голе Аргентины в финале ЧМ

L’Equipe считает, что гол на 108-й минуте финала засчитан ошибочно.

«Когда Месси забил после сэйва , некоторые запасные игроки сборной , охваченные эмоциями, уже находились на поле, готовые праздновать победу. Это строго запрещено.

Пункт 9 правила 3 гласит: «Если после забитого гола судья до возобновления игры замечает, что в момент забитого гола на поле находится посторонний человек, судья должен отменить гол, в случае, если это был: запасной или замененный игрок, удаленный игрок или должностное лицо команды, забившей гол. Игра должна возобновиться штрафным ударом в том месте, где находился дополнительный игрок», – пишет газета.

Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра в финале ЧМ-2022 на 2 балла из 10.

На поле было 13 игроков Аргентины, когда Месси забивал 3-й гол в ворота Франции

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