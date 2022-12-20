Овечкин против «Детройта»: 3-й матч без голов, передача, 3 броска (1 – в штангу), 1 хит за 24:31

Капитан « » сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Детройтом» (4:3 ОТ).

Россиянин набрал 36-е (20+16) очко в сезоне, продлив безголевую серию до 3 игр. Всего он провел 34 матча.

Также на 32-й минуте Овечкин попал в штангу броском с неудобной руки.

Сегодня за 24:31 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (5:50 – в большинстве) – у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».