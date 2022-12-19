Ротенберг о том, за счет чего СКА обыграл «Витязь»: «Дед Мороз состав определил»
Роман Ротенберг сообщил, что Дед Мороз помог СКА победить.
Перед матчем Фонбет чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1) главный тренер питерской команды опубликовал фотографию с Дедом Морозом.
«Мы вас хотели пригласить в нашу команду. Подписываем Деда Мороза и Снегурочку», – сказал Ротенберг в видеоролике, который выложил СКА в телеграм-канале.
– В 100-м матче Цицюра забросил, Савунов дебютировал, у Гусева 300 передач, от Яшкина не дождались только 100-й шайбы. Но в целом благодаря чему победили?
– Дед Мороз состав определил. Все ребята старались.
– По тройкам и говорил, как в большинстве действовать?
– Да. Дед Мороз все определил, поэтому выиграли.
Было важно начать с победы игровой цикл. Хорошо отработали неделю, провели сборы. Было важно перенести тренировочный процесс на игру. Были ошибки, но это нормально, входим в игру, – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью после матча с «Витязем».
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
Фото: телеграм-канал СКА
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