Сорокин в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 46 бросков «Колорадо». Он пропустил лишь в серии буллитов

в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 46 бросков « ».

Вратарь « » был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Эвеланш» (0:1 Б).

Сорокин отразил 46 бросков в основное и дополнительное время, а в серии буллитов пропустил один раз после двух попыток игроков соперника (забил , признанный второй звездой).

Шатаут стал для Ильи третьим в сезоне. Всего у него 11 побед и 10 поражений в 23 играх (еще 2 неполные без исхода) при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,36.