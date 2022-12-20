Сорокин в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 46 бросков «Колорадо». Он пропустил лишь в серии буллитов
Илья Сорокин в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 46 бросков «Колорадо».
Вратарь «Айлендерс» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (0:1 Б).
Сорокин отразил 46 бросков в основное и дополнительное время, а в серии буллитов пропустил один раз после двух попыток игроков соперника (забил Эван Родригес, признанный второй звездой).
Шатаут стал для Ильи третьим в сезоне. Всего у него 11 побед и 10 поражений в 23 играх (еще 2 неполные без исхода) при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,36.
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