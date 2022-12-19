Баллак про накидку, подаренную Месси эмиром Катара: «Это раздражает. Но то, что Лео не снял ее, многое говорит о его порядочности»

раздражен тем, что Лионелю Месси подарили бишт.

Как только капитан сборной получил медаль за победу на , на него надели темную накидку. Ее подготовил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать трофей Месси пошел уже в ней.

Бишт, расшитый золотом, означает принадлежность человека к знатному роду.

«Это раздражает. Но то, что Месси не снял его, многое говорит о порядочности Лео. Эти фотографии будут вечны. Игровой футболкой ты представляешь свою страну, и ее тоже должно быть видно», – сказал бывший игрок сборной Германии.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

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