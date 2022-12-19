Ротенберг обыграл фамилию вратаря СКА с Эмилиано Мартинесом: «Наш Влад Мартинес – красавец. Сыграл в его стиле – агрессивно, замечательно»

предположил, что вдохновился игрой Эмилиано Мартинеса.

СКА переиграл (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Вы добавляли по ходу матча, но в концовке второго периода заработали удаление и пропустили за двадцать три секунды до перерыва. О чем это говорит? Какие выводы сделали?

– Была индивидуальная ошибка при игре в меньшинстве – мы ее разберем. Игра складывается из деталей. Да, допустили ошибку. Мы обсудили это после второго периода – состоялся серьезный разговор с командой.

Ребята – молодцы, отреагировали и в третьем периоде сыграли в наш хоккей, практически не дали шансов сопернику. Надо отметить всех, кто ловил шайбу на себя в меньшинстве. В большинстве мы забили.

Сегодня здорово сыграл Влад Подъяпольский. Видимо, воодушевился вчерашней игрой Эмилиано Мартинеса – вратаря сборной Аргентины. Сыграл в его стиле – агрессивно, замечательно. Это нам и нужно – брать на себя ответственность.

Наш Влад Мартинес – просто красавец сегодня. Будем делать все возможное, чтобы он играл на таком уровне. Поможем ему всей командой, чтобы никто не бросал по нашим воротам, – сказал главный тренер .

Подъяпольский отразил 30 бросков из 31 в этой игре.