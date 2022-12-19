Глеб о Месси и Роналду: «Точку в споре ставить не надо, оба великие. Лионель – самый одаренный, Криштиану сделал себя сам»

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Экс-хавбек Александр Глеб высказался о сравнении Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

«Это два великих игрока. Кто лучше, а кто хуже, решать болельщикам.

Эти игроки добились невероятных успехов. Месси – самый одаренный футболист мира. Роналду – талантливый, но сделал себя сам.

Никаких точек в споре ставить не надо, они великие игроки», – отметил бывший футболист «Барселоны».

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