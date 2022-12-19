У «Авангарда» и «Салавата» по две победы в сезоне. Мишуров вновь вышел на буллитах и отразил 3 из 5 бросков
«Авангард» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в сезоне КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца выиграла со счетом 2:1 в серии буллитов.
Во время штрафных бросков в воротах «ястребов» появился Андрей Мишуров, который справился с тремя бросками из пяти, пропустив только после попыток Николая Кулемина и Сергея Шмелева.
Напомним, что 21-летний вратарь также помог «Авангарду» обыграть «Салават» (4:3 Б) в ноябре, когда вышел по ходу серии буллитов и отразил три броска из трех.
В свою очередь, уфимцы также дважды переиграли омичей в нынешнем сезоне – 4 октября со счетом 5:0 и 6 декабря со счетом 3:1.
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