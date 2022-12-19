У «Авангарда» и «Салавата» по две победы в сезоне. Мишуров вновь вышел на буллитах и отразил 3 из 5 бросков

«Авангард» одержал вторую победу над « » в сезоне .

Команда тренера Михаила Кравеца выиграла со счетом 2:1 в серии буллитов.

Во время штрафных бросков в воротах «ястребов» появился , который справился с тремя бросками из пяти, пропустив только после попыток Николая Кулемина и Сергея Шмелева.

Напомним, что 21-летний вратарь также помог « » обыграть «Салават» (4:3 Б) в ноябре, когда вышел по ходу серии буллитов и отразил три броска из трех.

В свою очередь, уфимцы также дважды переиграли омичей в нынешнем сезоне – 4 октября со счетом 5:0 и 6 декабря со счетом 3:1.