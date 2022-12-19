Лукашенко об Аргентине: «Доминировали всю игру, но Бог был с Францией – не бывает, чтобы за полторы минуты сравняли счет. Однако Господь, как истинный творец, отступил и подарил победу знаете кому»

оценил игру сборной Аргентины в финале против .

«Они доминировали всю игру – и основное, и дополнительное время. Но, будем откровенны, Бог в этой игре был с Францией, потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания можно было сравнять счет за полторы минуты, как это сделал французский нападающий.

Но объективно Господь, как истинный творец, увидев все это, отступил и подарил победу в драматическом матче знаете кому. Поэтому все как и должно было быть: с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу в драматическом матче. Лучше не придумаешь», – отметил президент Беларуси.

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