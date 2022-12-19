Отмена гола Гризманна, фол Шченсного на Месси, пенальти на Роналду – в топ-10 самых спорных моментов с участием ВАР на ЧМ-2022
Отмена гола Франции Тунису (0:1) признана ESPN самым спорным решением ВАР на ЧМ-2022.
Нападающий Антуан Гризманн забил африканской команде на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья Мэттью Конджер уже дал финальный свисток, однако после этого отправился изучать повтор. В результате просмотра видео Конджер отменил гол из-за положения вне игры, и Франция потерпела поражение. В дальнейшем на решение была подана алелляция, но ФИФА ее отклонила.
Список наиболее спорных ситуаций с участием ВАР включает:
1. Отмененный гол Гризманна Тунису;
2. Пенальти Португалии за игру рукой защитника Уругвая Хосе Хименеса;
3. Пенальти в ворота Польши за фол вратаря Войчеха Шченсного на капитане Аргентины Лионеле Месси;
4. Засчитанный гол японского хавбека Ао Танаки Испании после возможного вылета мяча за пределы поля;
5. Отмена гола форварда Эквадора Эннера Валенсии в ворота Катара из-за офсайда;
6. Решение не назначать одиннадцатиметровый после удара французского защитника Тео Эрнандеса по ноге хавбеку Марокко Софьяну Буфалю;
7. Неназначенный пенальти после падения английского форварда Харри Кейна в результате столкновения с защитником Франции Дайо Упамекано;
8. Назначение одиннадцатиметрового из-за падения португальца Криштиану Роналду после контакта с ганским защитником Мохаммедом Салису;
9. Решение не назначать пенальти в ситуации с защитником Ганы Дэниэлом Амарти и форвардом Уругвая Дарвином Нуньесом;
10. Отмена пенальти Хорватии в ворота Бельгии из-за офсайда у защитника Деяна Ловрена.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии