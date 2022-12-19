Отмена гола Гризманна, фол Шченсного на Месси, пенальти на Роналду – в топ-10 самых спорных моментов с участием ВАР на ЧМ-2022

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Отмена гола Франции Тунису (0:1) признана ESPN самым спорным решением ВАР на ЧМ-2022.

Нападающий Антуан Гризманн забил африканской команде на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья Мэттью Конджер уже дал финальный свисток, однако после этого отправился изучать повтор. В результате просмотра видео Конджер отменил гол из-за положения вне игры, и Франция потерпела поражение. В дальнейшем на решение была подана алелляция, но ФИФА ее отклонила.

Список наиболее спорных ситуаций с участием ВАР включает:

1. Отмененный гол Гризманна Тунису;

2. Пенальти Португалии за игру рукой защитника Уругвая Хосе Хименеса;

3. Пенальти в ворота Польши за фол вратаря Войчеха Шченсного на капитане Аргентины Лионеле Месси;

4. Засчитанный гол японского хавбека Ао Танаки Испании после возможного вылета мяча за пределы поля;

5. Отмена гола форварда Эквадора Эннера Валенсии в ворота Катара из-за офсайда;

6. Решение не назначать одиннадцатиметровый после удара французского защитника Тео Эрнандеса по ноге хавбеку Марокко Софьяну Буфалю;

7. Неназначенный пенальти после падения английского форварда Харри Кейна в результате столкновения с защитником Франции Дайо Упамекано;

8. Назначение одиннадцатиметрового из-за падения португальца Криштиану Роналду после контакта с ганским защитником Мохаммедом Салису;

9. Решение не назначать пенальти в ситуации с защитником Ганы Дэниэлом Амарти и форвардом Уругвая Дарвином Нуньесом;

10. Отмена пенальти Хорватии в ворота Бельгии из-за офсайда у защитника Деяна Ловрена.

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