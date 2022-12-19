«Позор международного уровня. Неловко». Депутаты критикуют Макрона, который утешал Мбаппе после финала ЧМ

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Во Франции критикуют Эммануэля Макрона за поведение на финале ЧМ-2022.

После поражения сборной от Аргентины (3:3, по пен. 2:4) президент Франции спустился на поле и утешал футболистов. Особенное внимание Макрон уделил Килиану Мбаппе. Политик долго стоял рядом с нападающим, который вчера сделал хет-трик, и что-то ему говорил.

«Неловко, Эммануэль Макрон», – написала депутат Национального собрания Франции Сандрин Руссо.

«Класс международного уровня против позора международного уровня», – написала депутат Национального собрания Франции Даниэль Обоно, выложив фотографию Мбаппе и утешающего его Макрона.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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