Патрис Эвра: «Месси и Роналду – величайшие, нужно прекратить сравнивать. Кто-то думает, что выиграть Евро сложнее, чем ЧМ»

высказался о соперничестве и .

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о противостоянии этих футболистов незадолго до финала , в котором сыграли сборные и Франции.

«Не думаю, что Месси обязан выиграть чемпионат мира для того, чтобы стать величайшим. Этот спор всегда будет жить. Кто-то думает, что выиграть Евро сложнее, чем чемпионат мира.

Месси и Роналду – уже величайшие. Неуважительно говорить: «Он станет величайшим в случае победы». Для кого-то Месси – величайший, для кого-то – Роналду. Это не изменить. Нужно прекратить сравнивать и выбирать чью-то сторону.

Я предпочитаю Роналду за его рабочую этику, я предпочитаю Месси, потому что мне нравится его талант. В этом обществе все работает так: если тебе нравится Роналду, то ты автоматически ненавидишь Месси, а если тебе нравится Месси, то, значит, ты ненавидишь Роналду.

У каждого есть свое мнение, это нужно уважать. Кто-то может сказать, что ему нравятся они оба, – я, например. Роналду нравится мне больше Месси, потому что я фанат рабочей этики. Но при этом я фанат того, что вижу в Месси.

Месси может ходить весь матч, но на самом деле он не ходит. Месси – гений, он читает игру, во время ходьбы он по-прежнему остается в игре. Кто еще может сделать это? Никто», – сказал Эвра для Betfair.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ