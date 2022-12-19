Владимир Путин: «Смотрел финал ЧМ-2022 со счета 2:2. Потом не мог удержаться от того, чтобы позвонить президенту Аргентины»

Президент России Владимир Путин рассказал о просмотре финала .

уступила Аргентине по пенальти (2:4), завершив матч 3:3 в игровое время.

«Я смотрел вторую половину, с того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы позвонить президенту [Аргентины Альберто Фернандесу], поздравить его.

Я знаю, что Аргентина – это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе и ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу», – отметил глава государства.

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