Владимир Путин: «Смотрел финал ЧМ-2022 со счета 2:2. Потом не мог удержаться от того, чтобы позвонить президенту Аргентины»
Президент России Владимир Путин рассказал о просмотре финала ЧМ-2022.
Сборная Франции уступила Аргентине по пенальти (2:4), завершив матч 3:3 в игровое время.
«Я смотрел вторую половину, с того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы позвонить президенту [Аргентины Альберто Фернандесу], поздравить его.
Я знаю, что Аргентина – это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе и ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу», – отметил глава государства.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии