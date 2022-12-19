Уэйн Руни: «Мбаппе нужно перейти в «МЮ» или «Реал», чтобы выйти на уровень Месси и Роналду»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни советует уйти из «ПСЖ».

«Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в . « » – большой клуб, но Килиан уже всего добился в Лиге 1. Возможно, ему следует перейти в « » или « ».

Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, ему нужно перейти в «МЮ» или «Реал», я считаю», – заявил бывший форвард манкунианцев в интервью Sports 18.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ