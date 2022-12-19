Уэйн Руни: «Мбаппе нужно перейти в «МЮ» или «Реал», чтобы выйти на уровень Месси и Роналду»
Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни советует Килиану Мбаппе уйти из «ПСЖ».
«Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в АПЛ. «ПСЖ» – большой клуб, но Килиан уже всего добился в Лиге 1. Возможно, ему следует перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид».
Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, ему нужно перейти в «МЮ» или «Реал», я считаю», – заявил бывший форвард манкунианцев в интервью Sports 18.
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