Уэйн Руни: «Мбаппе нужно перейти в «МЮ» или «Реал», чтобы выйти на уровень Месси и Роналду»

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Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни советует Килиану Мбаппе уйти из «ПСЖ».

«Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в АПЛ. «ПСЖ» – большой клуб, но Килиан уже всего добился в Лиге 1. Возможно, ему следует перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид».

Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, ему нужно перейти в «МЮ» или «Реал», я считаю», – заявил бывший форвард манкунианцев в интервью Sports 18.

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