Георгиев во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 26 бросков «Айлендерс» и не пропустив в серии буллитов

во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 26 бросков « ».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «островитян» (1:0 Б).

Он отразил 26 бросков в основное и дополнительное время, а в серии буллитов ни разу не пропустил после трех попыток игроков соперника.

Шатаут стал для Георгиева вторым в нынешнем сезоне. У него 13 побед и 8 поражений в 21 матче (92,3% сэйвов, коэффициент надежности – 2,46).