Георгиев во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 26 бросков «Айлендерс» и не пропустив в серии буллитов

Теги Айлендерс Колорадо НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 26 бросков «Айлендерс».

Вратарь «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «островитян» (1:0 Б). 

Он отразил 26 бросков в основное и дополнительное время, а в серии буллитов ни разу не пропустил после трех попыток игроков соперника. 

Шатаут стал для Георгиева вторым в нынешнем сезоне. У него 13 побед и 8 поражений в 21 матче (92,3% сэйвов, коэффициент надежности – 2,46). 

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