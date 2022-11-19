Катар отменил выплаты на питание проплаченным фанатам за несколько дней до начала ЧМ из-за негативных публикаций в СМИ

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Катар сократил часть выплат для проплаченных болельщиков. 

Ранее появилась информация, что организаторы турнира предложили фанатам из разных стран бесплатно посетить ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы в социальных сетях. Им предоставляется бесплатный перелет, проживание, билеты на матчи и места на церемонии открытия.

Однако, по информации The Guardian, этим болельщикам придется приобретать еду и напитки за свой счет – за несколько дней до начала турнира Катар отменил выплаты на эти нужды. 

Фанаты, участвующие в программе, заявили, что власти Катара приняли такое решение из-за негативных публикаций в СМИ, которые выяснили, что эти болельщики получают от страны деньги.

Оргкомитет ЧМ-2022 о проплаченных фанатах: «Эти заявления разочаровывают и не удивляют. Катар стал домом для болельщиков со всего мира»

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