Катар отменил выплаты на питание проплаченным фанатам за несколько дней до начала ЧМ из-за негативных публикаций в СМИ

Катар сократил часть выплат для проплаченных болельщиков.

Ранее появилась информация, что организаторы турнира предложили фанатам из разных стран бесплатно посетить ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы в социальных сетях. Им предоставляется бесплатный перелет, проживание, билеты на матчи и места на церемонии открытия.

Однако, по информации The Guardian, этим болельщикам придется приобретать еду и напитки за свой счет – за несколько дней до начала турнира Катар отменил выплаты на эти нужды.

Фанаты, участвующие в программе, заявили, что власти Катара приняли такое решение из-за негативных публикаций в СМИ, которые выяснили, что эти болельщики получают от страны деньги.

Оргкомитет ЧМ-2022 о проплаченных фанатах: «Эти заявления разочаровывают и не удивляют. Катар стал домом для болельщиков со всего мира»