получил травму накануне старта .

34-летний форвард сегодня впервые тренировался в общей группе сборной . Он не смог завершить занятие.

По информации RMC Sport, сейчас существует большая обеспокоенность в связи с тем, что Карим может не принять участие в чемпионате мира в Катаре.

Не исключается, что он выбыл на весь срок проведения турнира. В ближайшее время Бензема пройдет медицинский осмотр, чтобы определить характер повреждения и понять, рецидив это или новая травма.

Если француз не сможет сыграть на чемпионате мира, сможет заменить его в заявке до вечера понедельника. Франция 22 ноября стартует на турнире матчем с Австралией.

Напомним, Бензема этой осенью пропустил ряд матчей «Реала» из-за проблем со здоровьем.