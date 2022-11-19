Бензема получил травму на тренировке. Франция 22 ноября сыграет с Австралией
Карим Бензема получил травму накануне старта ЧМ-2022.
34-летний форвард «Реала» сегодня впервые тренировался в общей группе сборной Франции. Он не смог завершить занятие.
По информации RMC Sport, сейчас существует большая обеспокоенность в связи с тем, что Карим может не принять участие в чемпионате мира в Катаре.
Не исключается, что он выбыл на весь срок проведения турнира. В ближайшее время Бензема пройдет медицинский осмотр, чтобы определить характер повреждения и понять, рецидив это или новая травма.
Если француз не сможет сыграть на чемпионате мира, Дидье Дешам сможет заменить его в заявке до вечера понедельника. Франция 22 ноября стартует на турнире матчем с Австралией.
Напомним, Бензема этой осенью пропустил ряд матчей «Реала» из-за проблем со здоровьем.
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