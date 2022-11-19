«Европейцы должны 3 тысячи лет извиняться за то, что делали по всему миру последние 3 тысячи лет, прежде чем учить других». Инфантино о критике Катара

высказался о критике Катара со стороны европейцев.

«Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться следующие 3 тысячи лет, прежде чем учить других людей морали.

Кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем для инвалидов на этом чемпионате мира.

Здесь [на этой пресс-конференции] собрались 400 журналистов, то событие освещали 4 журналиста. В мире 1 миллиард инвалидов. Всем наплевать. Всем наплевать. Четыре журналиста.

Европа могла бы поступить [в отношении рабочих-мигрантов] так же, как Катар. Создать несколько каналов, несколько легальных каналов, по которым часть этих рабочих могла бы приехать в Европу. Они бы зарабатывали мало, но получили бы работу, будущее, надежду», – сказал президент .