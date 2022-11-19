«Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом». Президент ФИФА о дискриминации

высказался о дискриминации.

«Сегодня у меня очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.

Я не катарец, африканец, гей, инвалид и на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, как иностранец в чужой стране.

В школе надо мной издевались, потому что у меня были рыжие волосы и веснушки. Надо мной издевались за это», – сказал президент на пресс-конференции в Катаре перед стартом чемпионата мира.