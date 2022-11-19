«Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом». Президент ФИФА о дискриминации
Джанни Инфантино высказался о дискриминации.
«Сегодня у меня очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.
Я не катарец, африканец, гей, инвалид и на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, как иностранец в чужой стране.
В школе надо мной издевались, потому что у меня были рыжие волосы и веснушки. Надо мной издевались за это», – сказал президент ФИФА на пресс-конференции в Катаре перед стартом чемпионата мира.
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