«Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом». Президент ФИФА о дискриминации

Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 ЛГБТ дискриминация Футбол

Джанни Инфантино высказался о дискриминации. 

«Сегодня у меня очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.

Я не катарец, африканец, гей, инвалид и на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, как иностранец в чужой стране.

В школе надо мной издевались, потому что у меня были рыжие волосы и веснушки. Надо мной издевались за это», – сказал президент ФИФА на пресс-конференции в Катаре перед стартом чемпионата мира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные