Месси тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц. Первый матч Аргентины на ЧМ – 22 ноября

Нападающий Лионель Месси сегодня не тренировался в общей группе Аргентины.

Как сообщает Marca, футболист занимался индивидуально.

По данным журналиста ESPN Густаво Ярроша, дело в чрезмерной нагрузке на икроножные мышцы – приходится регулировать активность 35-летнего форварда, чтобы подвести его к матчу против на в оптимальном состоянии.

Первая игра назначена на 22 ноября, начало – в 13:00 по московскому времени.