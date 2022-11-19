Месси тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц. Первый матч Аргентины на ЧМ – 22 ноября
Нападающий Лионель Месси сегодня не тренировался в общей группе Аргентины.
Как сообщает Marca, футболист занимался индивидуально.
По данным журналиста ESPN Густаво Ярроша, дело в чрезмерной нагрузке на икроножные мышцы – приходится регулировать активность 35-летнего форварда, чтобы подвести его к матчу против Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в оптимальном состоянии.
Первая игра Аргентины назначена на 22 ноября, начало – в 13:00 по московскому времени.
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