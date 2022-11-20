Лэй-ап Эй Джей Гриффина с навеса Трэя Янга принес «Атланте» победу над «Торонто» в овертайме

«Атланта» вырвала победу у «Торонто» (124:122) на последних секундах овертайма в субботнем домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НБА.

Форвард «Рэпторс» О Джи Анонуби сравнял счет, реализовав два штрафных броска за 3,8 секунды до конца дополнительной пятиминутки. Трэй Янг получил мяч на своей половине площадки, прошел сквозь троих игроков соперника и отдал навесную передачу на Эй Джей Гриффина, который забросил победный лэй-ап под сирену.

Янг завершил матч с 33 очками и 12 передачами. Деандре Хантер добавил 22 очка, Клинт Капела – 18 очков и 14 подборов.

У «Торонто» был хороший шанс выиграть матч в концовке основного времени, но Скотти Барнс смазал лэй-ап и не сумел добавить мяч в кольцо на последних секундах.

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