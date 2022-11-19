В эфир попали слова Транькова «Трусова – все... для Первого канала». Затем Александра вышла на интервью без нашивки телеканала

Фигуристка Александра Трусова выступила с короткой программой на этапе Гран-при России в Самаре.

Во время трансляции в эфир попали слова комментатора Александра Гришина: «Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет». Максим Траньков ответил: «Ну, Трусова – все... для Первого канала».

Фигуристка заняла третье место в короткой программе, исполнив одинарный аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп. После проката она пришла в микст-зону без нашивки Первого канала.