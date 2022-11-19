«Просто какой то ###### позор. Вяльбе плюет на страну и болельщиков». Губерниев о показе Кубка России по лыжам

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе из-за ситуации с показом этапа Кубка России в Вершине Теи.

Сегодня соревнования транслировались с веб-камер. «Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была», – ранее сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Просто какой то ###### позор… Но владычице морской все по барабану…

А биатлонные трансляции будут! Уже в четверг в Хантах стартуем…

Но мы продолжаем восхищаться владычицей морской Еленой Вяльбе! Президент ФЛГР проводит соревнования там, где их нельзя проводить… Плюет на страну и болельщиков… Демонстративно и пренебрежительно…

Никого никогда не тренировала, но хочет быть лучшим тренером года! За подготовку Большунова и Непряевой, которых готовил блестящий Бородавко… Я в восхищении… Молодец! Легенда!

Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в окияне-море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Вяльбе о трансляции Кубка России с веб-камер: «Был такой интернет, такое место. Я ничего объяснять не буду!»

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только