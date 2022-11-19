Вероника Степанова после спринта на Кубке России: «Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет скучно»
Российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отстранении сборной от международных стартов.
Сегодня Степанова стала второй в классическом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи. Победила Наталья Непряева.
«Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет ску-у-у-учно.
Не переживайте, скоро будем», – написала Степанова в телеграм-канале, показав совместное фото с Непряевой и тренером Юрием Бородавко.
🤦♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только
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