Вероника Степанова после спринта на Кубке России: «Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет скучно»

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отстранении сборной от международных стартов.

Сегодня Степанова стала второй в классическом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи. Победила Наталья Непряева.

«Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет ску-у-у-учно.

Не переживайте, скоро будем», – написала Степанова в телеграм-канале, показав совместное фото с Непряевой и тренером Юрием Бородавко.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только