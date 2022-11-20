Бучневич впервые набрал 5 очков в матче НХЛ, став 1-й звездой против «Анахайма». У него 4+8 в 12 играх

Форвард забросил две шайбы, в том числе победную, сделал три голевые передачи в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан первой звездой.

Россиянин впервые набрал 5 очков в одной игре чемпионата .

Всего в 12 матчах сезона на его счету 12 (4+8) баллов.

Сегодня за 19:53 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (2:19 – в большинстве, 3:33 – в меньшинстве) – у Бучневича 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 4».