Бучневич впервые набрал 5 очков в матче НХЛ, став 1-й звездой против «Анахайма». У него 4+8 в 12 играх
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил две шайбы, в том числе победную, сделал три голевые передачи в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан первой звездой.
Россиянин впервые набрал 5 очков в одной игре чемпионата НХЛ.
Всего в 12 матчах сезона на его счету 12 (4+8) баллов.
Сегодня за 19:53 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (2:19 – в большинстве, 3:33 – в меньшинстве) – у Бучневича 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 4».
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