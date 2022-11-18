Гран-при России. «Волжский пируэт». Трусова, Самоделкина и Фролова покажут короткие программы

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19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре женщины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Ольга Мокейкина

2. Софья Чаплыгина

3. Арина Онищенко

4. Софья Воронцова

5. Агнета Латушкина

Вторая разминка

6. Рената Губашева

7. Анастасия Морозова

8. Александра Трусова

9. Анна Фролова

10. Софья Самоделкина

11. Ксения Гущина

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский

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