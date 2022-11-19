НБА. «Филадельфия» против «Миннесоты», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 5 матчей.
«Филадельфия» примет на своей площадке «Миннесоту». Претенденту на MVP Джоэлу Эмбииду будут противостоять центровые «Вулвс» Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс.
Лидеры Западной конференции «Портленд» (10-5) и «Юта» (11-6) сыграют между собой.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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