НБА. «Филадельфия» против «Миннесоты», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи

Теги результаты Атланта Индиана Клипперс Миннесота Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Юта Руди Гобер Джоэл Эмбиид Карл-Энтони Таунс Баскетбол

В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 5 матчей.

«Филадельфия» примет на своей площадке «Миннесоту». Претенденту на MVP Джоэлу Эмбииду будут противостоять центровые «Вулвс» Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс.

Лидеры Западной конференции «Портленд» (10-5) и «Юта» (11-6) сыграют между собой.

НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Торонто
Дата проведения
20 ноября, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Индиана – Орландо
Дата проведения
20 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Миннесота
Дата проведения
20 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Портленд – Юта
Дата проведения
20 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сан-Антонио
Дата проведения
20 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

59 очков, 26🔥 – в четвертой и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные