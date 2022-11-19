Нойер будет носить повязку против дискриминации на ЧМ-2022: «Не боимся последствий. Нас поддерживают»

Теги Бавария Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Мануэль Нойер будет носить капитанскую повязку против дискриминации на ЧМ-2022.

«Ни у кого из нас еще не было такого опыта. Весь турнир – это большой эксперимент, поэтому мы не знаем, чего ожидать. У нас есть поддержка Футбольного союза Германии, нашего президента, тех, кто несет ответственность. Соответственно, мы не боимся последствий.

Сила, которой обладает эта повязка One Love, будет передаваться и другими сборными западной Европы. Я думаю, это хорошо, что мы не единственные, и что мы можем сделать совместное заявление. 

Для нас важно, что мы не одиноки в этом вопросе, многие страны участвуют в этом, и коммуникация была на хорошем уровне», – сказал вратарь «Баварии» и сборной Германии. 

Напомним, многие сборные собираются использовать капитанскую повязку One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. ФИФА может оштрафовать эти команды. 

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