Нойер будет носить повязку против дискриминации на ЧМ-2022: «Не боимся последствий. Нас поддерживают»

будет носить капитанскую повязку против дискриминации на .

«Ни у кого из нас еще не было такого опыта. Весь турнир – это большой эксперимент, поэтому мы не знаем, чего ожидать. У нас есть поддержка Футбольного союза , нашего президента, тех, кто несет ответственность. Соответственно, мы не боимся последствий.

Сила, которой обладает эта повязка One Love, будет передаваться и другими сборными западной Европы. Я думаю, это хорошо, что мы не единственные, и что мы можем сделать совместное заявление.

Для нас важно, что мы не одиноки в этом вопросе, многие страны участвуют в этом, и коммуникация была на хорошем уровне», – сказал вратарь «Баварии» и сборной Германии.

Напомним, многие сборные собираются использовать капитанскую повязку One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. ФИФА может оштрафовать эти команды.