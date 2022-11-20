Бензема пропустит минимум три недели

Стали известны сроки восстановления .

Ранее сборная Франции объявила, что форвард пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.

Согласно публикации на сайте Федерации футбола Франции, Бензема прошел МРТ в больнице Дохи, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Сообщается, что восстановление от этого повреждения займет три недели.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в за «Реал» и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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