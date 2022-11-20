Бензема пропустит минимум три недели

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Стали известны сроки восстановления Карима Бензема.

Ранее сборная Франции объявила, что форвард «Реала» пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.

Согласно публикации на сайте Федерации футбола Франции, Бензема прошел МРТ в больнице Дохи, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Сообщается, что восстановление от этого повреждения займет три недели.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в Ла Лиге за «Реал» и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Журналист Молина после травмы Бензема: «Игроки Франции давно не доверяют медштабу. Меньяна просили делать упражнения, противоречившие предписаниям «Милана»

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