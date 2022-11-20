Овечкин без очков в 3 из 4 последних игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 20:49 против «Колорадо»
Александр Овечкин остался без очков в матче с «Колорадо».
Капитан «Вашингтона» не отмечался результативными действиями в 3 последних играх сезона НХЛ из 4. Сегодня «Кэпиталс» дома уступили «Эвеланш» (0:4).
У Овечкина 17 (9+8) очков в 20 матчах сезона при полезности «минус 14».
Сегодня Александр (20:49, 3:56 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.
Статистика потерь и перехватов – 2:2.
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