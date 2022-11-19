Аршавин защитил диплом в УЕФА на тему объединенного чемпионата России, Казахстана, Азербайджана и Беларуси: «Это полмира, грандиозная лига будет»

рассказал о защите диплома во Франции.

Бывший футболист и сборной России в ноябре получил диплом Лиможского университета, завершив обучение по программе УЕФА для бывших футболистов. Тема его диплома – объединенный чемпионат России, Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

– Теперь как менеджер за границей смогу работать. Оценка, кстати, пять. У нас в группе учились Дрогба, , Жулио Сезар, Хески, Джон О’Ши.

Наш поток – самый звездный по футбольным меркам. Малуда еще, четыре вратаря, один, Жоау Педрито – он, по-моему, чемпион мира в мини-футболе со сборной Португалии.

– И они все хорошо учились?

– Все более-менее нормально, просто тот же Дрогба, например, даже не стал сдавать дипломную работу. О’Ши – тоже. 3 или 4 человека ее написали. У меня тема была: объединенный чемпионат: Россия, Казахстан, Азербайджан, Беларусь.

– Это был именно твой проект, твой интерес?

– Да. 12 команд из России, по 2 из прилегающих стран. Менялась бы только худшая команда из каждой страны, например команда из Казахстана – или «Кайрат». Кто из них ниже, тот вылетает в чемпионат Казахстана, на ее место приходит другая. Чтобы через три года, условно, не стало 18 российских команд. Да, и чемпионаты каждой страны сохраняются, кроме России.

– Это как единая лига ВТБ, чтобы были свои чемпионаты, но при этом команда делегировала бы клубы в этот турнир.

– Да, но они сами в своем чемпионате не играют. Только в объединенном. И еще был вариант объединить высшую лигу и и сделать по зонам, оставив за федерациями только вторые лиги.

– Почему именно эта тема? Она – будущее?

– Вообще дипломная работа должна была быть на любую тему. Когда меня ментор мой спросил, никаких идей, кроме объединенного чемпионата, у меня на тот момент не было.

Хотя как раз в то время вся ситуация с конфликтом и случилась. Или чуть раньше. Когда я ему этот проект озвучил, то сказал: это может быть не очень актуальная история сейчас, но единственная тема, которую я хочу.

По моему мнению, это было бы интересно. Когда я еще играл в Казахстане, было очевидно, что, например, «Кайрату» скучно играть в своем чемпионате. При том, что они всегда вторые, денег не заработают и все равно в еврокубках вылетят. Правильно? Объединенный чемпионат давал бы возможность привлечения финансовых ресурсов.

Детали я не рассматривал, но понятно, что это с точки зрения аудитории более интересный продукт: выше телевизионные рейтинги, потому что там по факту зеро в Казахстане в Беларуси. И у нас почти зеро, по большому счету, было еще несколько лет назад. Это сейчас более менее деньги пришли.

Матчи между командами наших стран в еврокубках это доказывали. В Азербайджане, условно, 1000 болельщиков ходит, а на матч с Тулой 9000 пришло, при вместимости в 10. Или «Зенит», когда играл в Беларуси, собрался полный стадион и так далее. Так что интерес очевиден, и, соответственно, спонсоров проще, как мне кажется, подтягивать.

– От Казахстана в Медиалиге есть SD Family. Они говорят: не очень интересно нам у себя, поэтому мы к вам приехали. Сейчас они приглашают нас на турнир к себе на целый месяц, потому что они понимают, что их аудитория хочет видеть российские команды.

– Так я и говорю: мы с «Оренбургом» там за «Кайрат» играли один или два раза товарищескую игру – и всегда почти целый стадион был. Просто товарищеская игра во время матчей сборных. Если бы приезжал «Зенит», или «Динамо» каждый матч был бы как событие.

– Во время написания диплома ты разговаривал с кем-то из БАТЭ, «Динамо» Минск или , например?

– Я не могу называть всех людей, с которыми я разговаривал, потому что некоторые говорят: лучше нас не упоминай даже в дипломе. Я отдельные фамилии не писал, только как представителей федерации или клуба.

Кто-то говорил – да, и почему этот проект был бы интересен. Но с учетом того, что главная составляющая, на самом деле, политическая, многие были аккуратны, не понимая, как в их странах на это отреагируют.

– Скажут, например: что это за муть?

– Да, поэтому, на самом деле, чтобы это случилось, нужна политическая воля всех лидеров государств. Не обязательно только тех, которые я назвал.

Вообще, если объединять, то именно среди постсоветских государств. В Бельгии и Голландии, например, уже давно грезят мечтами объединить чемпионаты, потому что это финансово привлекательнее и интереснее бельгийским и голландским клубам.

– 16-18 неплохих команд они соберут.

– Вообще эта идея не нова. Балтийские страны в свое время тоже продумывали этот вариант.

Если территории сложить, это будет полмира: Россия, Казахстан, Беларусь – такая будет грандиозная лига.

Но надо сначала лимит менять. Лимит я прорабатывал. Я предлагал, чтобы каждая команда из своей страны имела семь или восемь игроков с местными паспортами. Не именно в основе, а в заявке, чтобы сохранялась идентичность.

– А когда была идея об объединенном чемпионате России и Украины, ты был за?

– Я чувствовал, что это малореалистично, но, конечно, было бы здорово, если бы «Динамо» Киев, «Шахтер» играли в одном с нами чемпионате. Уверен, что Днепропетровск бы подтянули, в Одессу вложили деньги, еще кто-то из клубов бы присоединился.

– Тем более что современные стадионы тогда уже были построены

– Было бы круто, конечно, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.

«Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Беларусью. Лучший вариант – с Украиной». Аршавин о повышении привлекательности РПЛ