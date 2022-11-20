Франция объявила, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022
Нападающий Карим Бензема пропустит ЧМ-2022.
Об этом официально объявлено в твиттере сборной Франции.
У форварда «Реала» диагностирована травма мышцы левого бедра. Он получил повреждение на сегодняшней тренировке.
«Получив повреждение квадрицепса левого бедра, Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира.
Вся команда разделяет огорчение Карима и желает ему скорейшего выздоровления», – сказано в твиттере французской сборной.
В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в Ла Лиге за «Реал» и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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