Франция объявила, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022

Нападающий Карим Бензема пропустит .

Об этом официально объявлено в твиттере сборной Франции.

У форварда диагностирована травма мышцы левого бедра. Он получил повреждение на сегодняшней тренировке.

«Получив повреждение квадрицепса левого бедра, Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира.

Вся команда разделяет огорчение Карима и желает ему скорейшего выздоровления», – сказано в твиттере французской сборной.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в за «Реал» и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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