Дзюбу предлагали «Краснодару», но клуб отказался от подписания форварда

мог перейти в .

«Дзюба был предложен «Краснодару». Но руководство клуба отказалось рассматривать его подписание», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Напомним, 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.

С подробной статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.