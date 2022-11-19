Дзюбу предлагали «Краснодару», но клуб отказался от подписания форварда

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Артем Дзюба мог перейти в «Краснодар»

«Дзюба был предложен «Краснодару». Но руководство клуба отказалось рассматривать его подписание», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией. 

Напомним, 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.

С подробной статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь

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