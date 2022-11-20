Овечкин сделал «результативную» передачу игроку «Колорадо» Лехконену. Форвард забил в касание

неудачно сыграл в своей зоне в матче против «Колорадо».

В концовке матча регулярного чемпионата между и «Эвеланш» (0:4) капитан «столичных» действовал в обороне и пытался помешать форварду «Эвс» Микко Рантанену.

Шайба в итоге пришла к другому нападающему «лавин» , который поразил ворота броском в касание и установил окончательный счет.

Овечкин без очков в 3 из 4 последних игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 20:49 с «Колорадо»