Овечкин сделал «результативную» передачу игроку «Колорадо» Лехконену. Форвард забил в касание
Александр Овечкин неудачно сыграл в своей зоне в матче против «Колорадо».
В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Эвеланш» (0:4) капитан «столичных» действовал в обороне и пытался помешать форварду «Эвс» Микко Рантанену.
Шайба в итоге пришла к другому нападающему «лавин» Арттури Лехконену, который поразил ворота броском в касание и установил окончательный счет.
Овечкин без очков в 3 из 4 последних игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 20:49 с «Колорадо»
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