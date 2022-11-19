Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия. Они тянутся ориентировочно с февраля этого года («Р-Спорт»)
Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля этого года.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Предмет противоречий не разглашается.
Сегодня Трусова вышла в микст-зону после короткой программы на Гран-при России в Самаре без нашивки Первого канала.
В свою очередь вещатель не взял интервью у нее и у победившей в короткой программе Софьи Самоделкиной. Обе спортсменки тренируются у Светланы Соколовской.
В эфир попали слова Транькова «Трусова – все... для Первого канала». Затем Александра вышла на интервью без нашивки телеканала
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