Александра Трусова и Первый канал имеют давние разногласия. Они тянутся ориентировочно с февраля этого года («Р-Спорт»)

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова и канал имеют давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля этого года.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предмет противоречий не разглашается.

Сегодня Трусова вышла в микст-зону после короткой программы на Гран-при России в Самаре без нашивки Первого канала.

В свою очередь вещатель не взял интервью у нее и у победившей в короткой программе . Обе спортсменки тренируются у .

В эфир попали слова Транькова «Трусова – все... для Первого канала». Затем Александра вышла на интервью без нашивки телеканала