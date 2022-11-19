«Ред Булл» полностью занял первый ряд впервые с 2018 года

Гонщик выиграл квалификацию к Гран-при Абу-Даби, Серхио Перес завершил сессию вторым.

Напарники начнут воскресную гонку с первого ряда в 25-й раз в истории команды. Такое достижение не покорялось «Ред Булл» с 2018 года. Тогда Даниэль Риккардо начал Гран-при Мексики первым, Ферстаппен – вторым. 23 старта «Ред Булл» с первого ряда относятся к периоду с 2010-го по 2013-й.

«Ред Булл» – пятая команда «Формулы-1» по количеству стартов с первой и второй позиций. Коллектив из Милтон-Кейнса уступает (83), (82), (63) и «Уильямсу» (62).

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