Сергей Карасев: «О международной карьере можно забыть. В феврале-марте думал, что мы вернемся, а теперь понял – нет»

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС судьи Азиатская футбольная конфедерация Сергей Карасев Политика Футбол

Российский арбитр Сергей Карасев думает о завершении международной карьеры.

– Есть обида на ФИФА?

– Никакой обиды нет. Это сложно комментировать. Ситуация произошла, наверху так решили. Мы просто судьи, которые получают назначения. Нам ничего не объяснили, я причин не знаю.

– У вас есть понимание, стоит ли готовиться к чемпионату Европы 2024 года?

– Как я понимаю, в отборе сборной России не будет. Это говорит о том, что никого из нас там не будет. В таком случае, куда готовиться?

Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернемся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть.

– Может быть, возможно как-то перейти в азиатскую конфедерацию?

– Не знаю. Это дело РФС.

– А арбитр самостоятельно не может перейти к судейству азиатских матчей?

– Один я никуда не хочу уходить. Я родился в России, здесь вырос, Россия мне дала работу, у меня здесь семья, родители, так что хочу судить здесь. Отдельно один никуда не поеду, – сказал Карасев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные