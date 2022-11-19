Сергей Карасев: «О международной карьере можно забыть. В феврале-марте думал, что мы вернемся, а теперь понял – нет»
Российский арбитр Сергей Карасев думает о завершении международной карьеры.
– Есть обида на ФИФА?
– Никакой обиды нет. Это сложно комментировать. Ситуация произошла, наверху так решили. Мы просто судьи, которые получают назначения. Нам ничего не объяснили, я причин не знаю.
– У вас есть понимание, стоит ли готовиться к чемпионату Европы 2024 года?
– Как я понимаю, в отборе сборной России не будет. Это говорит о том, что никого из нас там не будет. В таком случае, куда готовиться?
Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернемся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть.
– Может быть, возможно как-то перейти в азиатскую конфедерацию?
– Не знаю. Это дело РФС.
– А арбитр самостоятельно не может перейти к судейству азиатских матчей?
– Один я никуда не хочу уходить. Я родился в России, здесь вырос, Россия мне дала работу, у меня здесь семья, родители, так что хочу судить здесь. Отдельно один никуда не поеду, – сказал Карасев.
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