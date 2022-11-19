Бердыев возглавит «Сочи». Лидеры команды попросили назначить его

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Новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев.

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» возглавит южан, сообщает Иван Карпов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Владислава Зимагулова, у Бердыева была договоренность с руководством иранского «Трактора» о том, что он может уйти из клуба, если получит хорошее предложение.

Назначить Бердыева просили лидеры «Сочи», работавшие с ним в «Рубине» или «Ростове». В этой группе – Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов.

Бердыев после ухода из «Рубина» в 2019-м какое-то время жил в Сочи, встречался с игроками, даже помогал им теорией и делал какие-то подсказки, помогал им улучшить игру.

Напомним, ранее появилась информация об увольнении старшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина, в клубе еще не подтвердили эту новость. Пост главного тренера южан занимает Александр Точилин – у Гаранина нет необходимой лицензии. 

После 17 проведенных туров «Сочи» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ

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