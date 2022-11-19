Российские фигуристы выступят с шоу в Катаре во время ЧМ-2022 по футболу. Это шоу «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» («Матч ТВ»)

Российские фигуристы выступят с шоу в Дохе во время футбольного ЧМ-2022.

«Организовано несколько фан-зон, в том числе и под названием Hayya (Hayya – аналог российской карты болельщика, она необходима для въезда в Катар), где будет установлен лед и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы.

Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена», – сообщил консультант оргкомитета по подготовке ЧМ-2022 Алексей Сорокин.

По информации «Матч ТВ», речь идет о постановках «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» – шоу с такими названиями продюсирует Татьяна Навка. При этом еще один ледовый спектакль «Лебединое озеро» проводит Евгений Плющенко.

Навка и Загитова на госзадании: показали шоу в Дубае на деньги из бюджета, гонорар Алины – 1,3 млн (в 2 раза меньше других артистов)