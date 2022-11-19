Директор ФИФА совершил каминг-аут в Катаре.

Это случилось во время пресс-конференции президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино перед стартом .

«С тех пор, как я присоединился к ФИФА, я видел много критики в адрес , особенно со стороны ЛГБТИ-сообщества.

Я сижу здесь, в привилегированном положении, на мировой сцене, как гей, в Катаре. Мы получили заверения, что всем здесь рады, и я верю, что всем будут рады на этом чемпионате мира.

То, что Джанни Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Ему не все равно. Вы видите публичную сторону, я вижу частную сторону. Мы неоднократно говорили об этом.

Я долго думал, стоит ли мне упоминать об этом на пресс-конференции, ведь это пресс-конференция президента ФИФА, но я настроен решительно», – сказал Брайан Суонсон, директор ФИФА по связям с общественностью и бывший журналист .

Он сделал это заявление, когда Инфантино говорил о критике Катара со стороны западных стран.