Лимит на легионеров в КХЛ сократят в 2023 году. Об этом заявил министр спорта РФ Матыцин

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Решение по снижению лимита на легионеров в Фонбет КХЛ примут в следующем году.

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На данный момент каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров.

«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году.

Есть определенные процедуры, связанные с регистрацией приказа в министерстве юстиции. Но понимание о совместных действиях у нас есть», – сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что ФХР весной отправила предложение в Министерство спорта о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех. 

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