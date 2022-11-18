Гран-при России. «Волжский пируэт». Кондратюк, Мозалев, Самарин, Лутфуллин и Даниелян представят короткие программы
19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре мужчины представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Роман Атояр
2. Егор Коваленко
3. Матвей Ветлугин
4. Андрей Анисимов
Вторая разминка
10. Владислав Катичев
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский
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