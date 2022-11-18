Гран-при России. «Волжский пируэт». Кондратюк, Мозалев, Самарин, Лутфуллин и Даниелян представят короткие программы

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19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре мужчины представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Роман Атояр

2. Егор Коваленко

3. Матвей Ветлугин

4. Андрей Анисимов

Вторая разминка

5. Андрей Мозалев

6. Глеб Лутфуллин

7. Артур Даниелян

8. Александр Самарин

9. Марк Кондратюк

10. Владислав Катичев

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский

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