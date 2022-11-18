Гран-при России. «Волжский пируэт». Кондратюк, Мозалев, Самарин, Лутфуллин и Даниелян представят короткие программы

19 ноября на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре мужчины представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17:35 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Роман Атояр

2. Егор Коваленко

3. Матвей Ветлугин

4. Андрей Анисимов

Вторая разминка

5.

6.

7.

8.

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10. Владислав Катичев

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский