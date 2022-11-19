Стивен Кинг поделился мнением о запрете продажи алкогольного пива на стадионах на ЧМ-2022.

«Если вы не можете сходить на игру чемпионата мира без пива, то у вас, возможно, проблемы», – отметил писатель.

Ранее стало известно, что за несколько дней до старта чемпионата мира в Катаре ФИФА приняла решение не допускать алкогольное пиво к продаже на аренах. Его можно будет покупать на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Пирс Морган о запрете пива на стадионах ЧМ-2022: «Ужасно, что английские фанаты не смогут напиться – после того, как безупречно они вели себя на финале Евро»

Глава ФИФА о запрете пива на стадионах ЧМ: «Вы переживете три часа в день без пива. Если это будет самая большая проблема, я отправляюсь на пляж»