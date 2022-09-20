Маккиннон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, обойдя контракт Макдэвида на 100 тысяч долларов

Новый контракт Нэтана Маккиннона с «Колорадо» станет самым дорогим в НХЛ.
Канадский нападающий подписал соглашение с «Эвеланш» на восемь лет со средней зарплатой 12,6 миллиона долларов в год. Договор начнет действовать через один год.
Таким образом, Маккиннон станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в лиге, опередив нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, кэпхит по контракту которого составляет 12,5 миллиона долларов.
В таком случае третье место по средней зарплате в НХЛ будет занимать форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин – 11,642 миллиона долларов.
В предстоящем сезоне, по условиям действующего контракта, кэпхит Маккиннона составит 6,3 миллиона долларов.