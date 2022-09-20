Путин за проведение матча Россия – Босния в Петербурге: «Мероприятие сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, надеюсь»

Теги Сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Владимир Путин товарищеские матчи (сборные) Политика Р-Спорт Футбол

Владимир Путин выступил за проведение матча между российской и боснийской сборными.

Кандидат в члены президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик сообщил президенту России об идее провести товарищескую игру в Санкт-Петербурге 19 ноября, но отметил, что в его стране не все этого хотят.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», – отметил Путин.

Хаос в Боснии из-за игры с Россией: босса футбола разносят за связь с прокремлевским политиком, чиновники переобуваются

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные