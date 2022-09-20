Путин за проведение матча Россия – Босния в Петербурге: «Мероприятие сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, надеюсь»

выступил за проведение матча между российской и боснийской сборными.

Кандидат в члены президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик сообщил президенту России об идее провести товарищескую игру в Санкт-Петербурге 19 ноября, но отметил, что в его стране не все этого хотят.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», – отметил Путин.

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