Депутат Терюшков о недопуске России до Евро-2024: «В спорте происходит политика против всего русского. Надо развивать свой футбол – пригласить клубы из Крыма, включать в периметр Абхазию»

Роман Терюшков высказался об отстранении сборной России от участия в Евро-2024.

Сегодня стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира.

«По отстранению нашей сборной России от ЧЕ-2024 могу сказать только одно: «Надеюсь, что у России сейчас хватит сил и желания привлечь крымские клубы в состав российских профессиональных лиг.

Я уже давно говорю, что УЕФА и ФИФА не будет нас допускать в ближайшие 5-10 лет. Надежд никогда не питал и питать не буду.

Сейчас в спорте происходит политика против всего русского. Почему УЕФА или должны по-другому реагировать? Все эти организации находятся под европейской юрисдикцией, а страны ЕС находятся в состоянии наших врагов.

Надо развивать свой футбол и давным-давно пригласить клубы из Крыма, включать в периметр Абхазию. Уверен, что в случае одобрения референдума в РФ появятся и новые территории», – сказал депутат Госдумы РФ.